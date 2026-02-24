«قضاء أبوظبي» تعتمد كتّاب عدل حكوميين

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، وذلك عقب أدائهم اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة تقديم الخدمات العدلية ودعم البيئة الاستثمارية في القطاع الإعلامي والإبداعي بإمارة أبوظبي، عبر توفير خدمات توثيقية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد المستشار يوسف العبري أن هذا الاعتماد يترجم رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى صياغة بنية عدلية رائدة تعزز المنظومة الاقتصادية وترسخ تنافسية الإمارة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمنح كتاب العدل الحكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، صلاحية المصادقة على المحررات والعقود الرسمية المرتبطة بنطاق عملهم، ما يساعد على إيجاد مناخ استثماري جاذب للمبدعين والشركات الإعلامية.