نهيان بن مبارك يعزي في وفاة راميش شوكلا

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المصور العالمي راميش شوكلا، الذي ارتبط اسمه بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه موثق قيام الاتحاد وصاحب العدسة التي حفظت لحظة إعلان الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وقام معاليه بزيارة إلى منزل الفقيد، حيث كان في استقبال معاليه، نجله نيل شوكلا وعدد من أفراد الأسرة، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب، ومستذكراً ما مثّله الراحل من قيمة ثقافية وتاريخية في مسيرة الدولة. وتوفي راميش شوكلا عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مع مضاعفات قلبية في مستشفى راشد بدبي، تاركاً خلفه إرثاً بصرياً يُعد من أهم الشهادات المصورة على مرحلة التأسيس وبدايات الاتحاد. ويُعد شوكلا من أوائل المصورين الذين عملوا في الإمارات، إذ قدم إلى دبي عام 1965 في رحلة مهنية لم يكن يعلم أنها ستقوده إلى توثيق أعظم حدث في تاريخ الدولة.

ومنذ سنواته الأولى، ارتبط اسمه بتوثيق الحياة العامة والفعاليات الرسمية، قبل أن يصبح أحد أبرز المصورين الذين رافقوا مرحلة ما قبل الاتحاد وما تلاها من تحولات كبرى.