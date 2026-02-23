«الأسرة الرقمية» محاضرة لضيوف رئيس الدولة في مجلس سالم العامري

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ندوة دينية اجتماعية في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمدينة العين، بعنوان «الأسرة الرقمية واقع أم تحدٍ؟»، ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني لضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تهدف إلى معرفة أسلوب تعامل الأسرة مع الأجهزة والتقنية، وشارك في المحاضرة نزار القحطاني مختص في القيادة والابتكار واستشراف المستقبل، والضيف أ.د. أحمد عبدالحسيب عبدالفتاح من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، والمقدم عبدالله الراشدي.

وأكد رئيس المجلس سالم بن لوتيه في كلمته، مسؤولية الأسرة في حماية وتربية الأبناء ليكونوا آمنين إلكترونياً وبالتالي ضمان ألا تتجول التكنولوجيا إلى التباعد داخل الأسرة. واستعرض المحاضرون تعريف رواد المجلس بالتحول الرقمي ودور الأسرة وما يمكن أن تقدمه من تقوية للتواصل والتفاعل داخل البيت، ومواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الرشيد للأجهزة الرقمية، والذي قد يؤدي للعزلة وفقدان الترابط والتفاهم.