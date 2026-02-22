«المنظومة السيبرانية» تحبط هجمات إرهابية رقمية معقدة

أعلن مجلس الأمن السيبراني نجاح المنظومة السيبرانية الوطنية في التصدي وإحباط سلسلة هجمات سيبرانية ممنهجة ذات طابع إرهابي، استهدفت البنية التحتية الرقمية وعدداً من القطاعات الحيوية في الدولة، في محاولات تخريبية سعت إلى زعزعة الاستقرار، وتعطيل الخدمات الأساسية، إلا أن الجاهزية العالية والاستجابة السريعة حالت دون تحقيق أي من أهدافها.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية تمثل ركائز أساسية، لا يمكن المساس بها، مشدداً على أن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل بكفاءة عالية، وعلى مدار الساعة، مدعومة بتنسيق متواصل مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة.

وأوضح المجلس أن هذه الجهود تستند إلى شراكات استراتيجية وخبرات تقنية دولية متقدمة، تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية، وتسريع عمليات الاستجابة والتعافي، ورفع جاهزية ومرونة البنية الرقمية الوطنية في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

وأشار إلى أن طبيعة الهجمات شملت محاولات اختراق متقدمة للشبكات، ونشر برمجيات الفدية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت منصات وطنية، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تعقيداً، ما يعكس تطوراً نوعياً في أساليب الجماعات الإرهابية وسعيها لاستغلال التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية.

وجدد مجلس الأمن السيبراني التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي الوطني، وصون الاستقرار، ورفض أي استهداف للبنى الحيوية أو الخدمات المدنية، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات إلى الإبلاغ الفوري عن أي تهديدات سيبرانية أو أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن تعزيز أمن الدولة الرقمي، واستمرارية عمل مؤسساتها في مختلف الظروف.