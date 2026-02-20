«أبوظبي للطفولة المبكرة» و«هب 71» تتيحان التقديم لبرنامج «أنجال z»

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهب 71 «Hub71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن فتح باب التقديم لمجموعة عام 2026 من برنامج «أنجال z»، وهو برنامج زمالة قائم على التجربة، يدعم الشركات الناشئة العالمية التي تطور حلولاً تعالج التحديات في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويأتي هذا الإعلان استناداً إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها العام الماضي، والتي تم بموجبها دمج برنامج «أنجال z» ضمن مسار مخصص لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في إطار برنامج Access الرائد لدى هب 71. ومن خلال برنامج «أنجال z»، تدعو هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وهب 71 الشركات الناشئة في مرحلتي التأسيس والنمو التي تطور خلالها حلولاً مبتكرة في مجالات تشمل السمنة لدى الأطفال ومهارات القراءة والكتابة باللغة العربية والصحة النفسية للأطفال إلى توطين تقنياتها ونشرها ضمن منظومة الطفولة المبكرة في أبوظبي.

ومنذ إطلاقه في عام 2020، دعم برنامج «أنجال z» أكثر من 45 شركة ناشئة عالمية في تطوير منتجاتها والتحقق من جدواها في أبوظبي، بما يعزز منظومة الابتكار في مجال الطفولة المبكرة في الإمارة.

وخلال هذا العام ستنضم خمس شركات ناشئة مختارة إلى برنامج Access لدى هب 71 وتحصل على دعم لتسريع نموها وتمكين اعتماد حلولها على أرض الواقع في أبوظبي. وتشمل حزمة الدعم 500 ألف درهم لكل شركة ناشئة، تتوزع بين 250 ألف درهم مخصصات دعم و250 ألفاً مقابل حصة في الأسهم من خلال اتفاقية مبسطة للأسهم المستقبلية SAFE.