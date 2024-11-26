يوم مفتوح لمستفيدي الدعم الاجتماعي بأبوظبي

نظّمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في مقرها، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، يوماً مفتوحاً لأفراد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي، لإشراكهم في البرنامج التدريبي الجديد التابع للمجموعة الذي يحمل اسم «نورس»، والذي تم تصميمه خصيصاً لتطوير مهارات المواطنين وإعدادهم لتولي أدوار تنفيذية في عمليات الشحن في الموانئ التجارية التي تديرها المجموعة.

واستهدف اليوم المفتوح في أول تعاون من نوعه بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومجموعة موانئ أبوظبي في إطار برنامج «نورس» الذي يمتد من 18 إلى 24 شهراً، 50 فرداً من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الهيئة، حيث يتم إشراكهم وفقاً لشروط ومعايير برنامج «نورس» والوظيفة التي سيشغلها المتدرب، والتقدم الذي سيحرزه في 3 مجالات رئيسية هي، أعمال الإشراف والتشغيل والإدارة. وعند بدء البرنامج، يقوم المتدربون بتوقيع عقد تدريب مبدئي لمدة عام واحد، ينتقل بعدها إلى عقد عمل دائم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بشرط استيفاء متطلبات العام الأول بنجاح.