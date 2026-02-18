سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السابعة

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، في مشهد يعكس نهج وزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز التنافس الإيجابي والارتقاء بجودة الأداء والخدمات الأمنية والمجتمعية.

حضر الحفل المستشار سيف عبدالله الشعفار، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للتميز والريادة بوزارة الداخلية، ومديرو الاستراتيجية، ومنسقو القيادات والقطاعات، والفريق الإداري للجائزة، وعدد من الضيوف، ومن ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة.

وشهد الحفل تكريم 191 فائزاً من الأفراد والجهات المشاركة، و3 فائزين بميدالية الخدمة المجتمعية، ضمن 46 فئة، من ضمنها 28 فئة مؤسسية وشرطية، و16 فئة وظيفية، وفئتان في مجال الخدمة المجتمعية، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع فئاتها بين التميز المؤسسي والفردي والمجتمعي.

وأكد العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، أن جائزة وزير الداخلية للتميز تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ الريادة والجاهزية والاستدامة في مختلف مجالات العمل الشرطي، بما يتماشى مع رؤية حكومة الدولة، ويعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الأمني المتقدم.

وأوضح الشعيبي أن الجائزة تستند إلى منظومة متكاملة من عوامل النجاح، أبرزها دعم القيادة العليا، ووضوح المعايير والحوكمة الرشيدة، وكفاءة لجان التحكيم والتقييم، إضافة إلى منهجية تقييم محكمة تجمع بين التقييم المكتبي والميداني، مدعومة بالأدلة والوثائق لضمان موثوقية النتائج ومصداقيتها.

وأشار إلى أن الدورة السابعة تميزت بإقبال واسع على المشاركة وجهود تقييمية مكثفة على مستوى الدولة، حيث شملت 436 ملفاً، وشارك فيها 26 مقيماً من خبراء وكفاءات أمنية متخصصة من عدة دول، منها: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة هولندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة أستراليا، واستمرت طيلة 51 يوماً من التقييم الميداني، و35 يوماً عن بعد، نفذوا خلالها 688 زيارة وتدقيقاً ميدانياً، بإجمالي 1,108.8 ساعات تقييم، خلال فترة استمرت 6 أسابيع، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن العدالة والشفافية.

وبين الشعيبي، أن الدورة السابعة شهدت استحداث جوائز جديدة لتعزيز توجهات الوزارة الاستراتيجية، شملت فئة القيادات الواعدة، وأصحاب الهمم، والمبتعث الشرطي على المستوى الوظيفي، بالإضافة إلى فئتي أفضل مبادرة مجتمعية، وأفضل ممارسة شرطية على المستوى المؤسسي، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً استمرار وزارة الداخلية في تطوير منظومة الجائزة ومعاييرها بما يواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، ويعزز جودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، ويرسخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التميز عالمياً.