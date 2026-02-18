هزاع بن زايد يهنئ بحلول الشهر الفضيل

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وأهلها نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والعالم أجمع بهذه المناسبة الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليمن والبركات والمزيد من التقدم والرخاء والنماء.