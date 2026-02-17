الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية تفتتح مقرها الإقليمي في أبوظبي‏

افتتحت الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية (‏AVPN‏) مقرها الإقليمي في ‏عاصمة دولة الإمارات "أبوظبي" كمقر إقليمي رئيسي في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)، كبوابة أساسية لتعزيز الحلول المالية المستدامة والمؤثرة لخدمة الإنسانية، وريادتها في قيادة العديد من ‏المشروعات والبرامج التنموية على مستوى العالم.‏

ويأتي اختيار العاصمة أبوظبي بهدف تسريع تدفق الاستثمار المؤثر في تمويل مبادرات التنمية المستدامة، خصوصاً ما يتعلق ‏بالتحديات الاجتماعية والبيئية المُلحة في مختلف أنحاء قارة آسيا، بالإضافة إلى تعزيز سُبل التمويل اللازمة لمجالات المناخ ‏والمساواة الاجتماعية والرعاية الصحية وتمكين الشباب، والعمل على صياغة مستقبل الاستثمار الاجتماعي عبر إعلاء قيم البذل ‏والعطاء والتعاون والنماء من جهة، وتسخير ممكنات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لتنمية وازدهار المجتمعات والشعوب ‏الآسيوية من جهة أخرى.‏

وفي هذا الصدد، قال أتشال أغاروال، رئيس مجلس إدارة الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية: "يمثل هذا الافتتاح خطوةً ‏تتجاوز التوسّع الجغرافي، فهو يعكس التزاماً حقيقياً برؤية أوسع للمستقبل، حيث تمتلك منطقة غرب آسيا مقوّمات فريدة ‏تمكنها من إعادة رسم مستقبل الاستثمار المؤثر في القارة بفضل مزيجها الغني بين ثقافة العطاء الراسخة وجيل جديد وواعٍ من ‏المستثمرين من جانب، ومن خلال ترسيخ مقر خاص في دولة الإمارات ستعزز الشبكة جسور التواصل بين الأهداف والاستثمار ‏لضمان استمرار قيم العطاء وروح الابتكار في قيادة النمو المستدام في مختلف أنحاء آسيا من جانب آخر".‏

وبدورها قالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي في الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية: "يُجسد إطلاق مقرنا في غرب آسيا ‏فصلاً جديداً وخطوة مهمة لترسيخ حضور الشبكة في المنطقة وتعزيز دورها في حشد رأس المال في جميع أنحاء آسيا، نظراً لما ‏تتسم به المنطقة من ثقافة غنية وقيم إنسانية وموقع استراتيجي مهم يصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن امتلاك ‏مقومات فريدة تفتح الباب أمام تعاون أوسع وفرص واعدة، ولذا وجودنا في أبوظبي يهدف إلى بناء روابط حقيقية بين مستثمري ‏غرب آسيا والفرص المؤثرة في القارة، مع تطوير شراكاتٍ مستدامة تصنع فرقاً ملموساً على أرض الواقع".‏

تُجدر الإشارة إلى أن الشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية هي أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في قارة آسيا، وتضم أكثر من ‏‏700 عضو متنوع من 43 دولة، وتتمثل مهمتها في زيادة تدفق وفعالية رأس المال المادي والبشري والفكري في القارة الآسيوية من ‏خلال توجيه الموارد نحو التأثير المجتمعي اللازم، كما تعمل الشبكة على تمكين أعضائها من التواصل والتعلم والعمل وقيادة ‏جهود التأثير الاجتماعي عبر الركائز الأساسية وتحسين فعالية رأس المال، مع وضع المتطلبات الميدانية المحلية والخبرة الإقليمية ‏ورؤى السياسات في مقدمة الأولويات، كما تواصل الشبكة عملها عبر مختلف منصاتها المتخصصة وصناديقها التمويلية مثل ‏‏(صندوق المناخ ‏x‏ الصحة: منارة من آجل آسيا، ومنصة المساواة الاجتماعية، وصندوق الصحة النفسية للشباب في آسيا ‏‎1.0‎‏).‏