قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة الرحبة

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على منظومة العمل والجهود التطويرية في مركز شرطة الرحبة بقطاع الأمن الجنائي، وذلك خلال زيارة تفقدية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية والارتقاء بمستوى الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط.

واستمع معاليه إلى شرح حول أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي ينفذها المركز، إضافة إلى الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على متابعة سير العمل في مختلف الوحدات الشرطية والوقوف على احتياجاتها التطويرية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة. كما تعرّف معاليه خلال جولته إلى آلية التعامل مع القضايا الجنائية والجهود المبذولة لإنجازها بكفاءة وفي أوقات قياسية، بما يدعم المنظومة الأمنية.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والتفاعل مع آرائهم وملاحظاتهم، وتسهيل إجراءات المتعاملين، ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في حفظ الأمن وترسيخ الطمأنينة المجتمعية. وأثنى معاليه على جهود العاملين في المركز، موجّهاً بمواصلة تقديم خدمات متميزة تدعم رؤية شرطة أبوظبي وتحقق تطلعاتها في بناء مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.