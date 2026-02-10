منصور بن زايد: نواصل دعم الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو المستدام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على منصة «إكس»: خلال اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خطة أعمال عام 2026.

ونواصل دعم الاستثمارات النوعية، وتعزيز النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة الأعمال للمجموعة للعام 2026 واطلع على توقعات الأداء للفترة المقبلة في ضوء الأولويات الاستثمارية للمجموعة.

حضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.