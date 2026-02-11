إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ وفق معايير الأمم المتحدة

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن انطلاق أعمال إعادة تصنيف فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن فئة المستوى الثقيل، وفق إجراءات التقييم الخارجي المعتمدة من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، من 9 إلى 12 فبراير الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج التقييم يوم الجمعة الموافق 13 فبراير.

وجرى افتتاح أعمال التقييم بحضور اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعدد من القيادات والمسؤولين، وبمشاركة أكثر من 15 فريق بحث وإنقاذ دولي من مختلف دول العالم، إيذاناً ببدء مرحلة التقييم الميداني التي تشكل محطة رئيسية في مسيرة الفريق نحو تجديد اعتماده الدولي، وتعكس مستوى الجاهزية العملياتية المتقدمة التي بلغها.

وستشمل أعمال إعادة التصنيف تنفيذ سيناريوهات ميدانية متكاملة تحاكي واقع آلية الاستجابة الدولية للكوارث، من خلال تفعيل منظومة القيادة والسيطرة، وإدارة العمليات والموارد، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المنهارة والمنكوبة، بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وسيجري خلال أيام التقييم تنفيذ اختبارات دقيقة وشاملة لقياس جاهزية الفريق الفنية والعملياتية، وقدرته على العمل في البيئات عالية الخطورة، والتعامل مع السيناريوهات المعقدة، إلى جانب كفاءة التنسيق متعدد الجهات، والاستجابة الطبية، والدعم اللوجستي، وإدارة السلامة.