‎"‎بوبليسيس جروب الشرق الأوسط" تُطلق منصة "مجلس الممكن"‏









دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 فبراير 2026: بالتزامن مع احتفال مجموعة "بوبليسيس جروب" بمرور مئة عام على مسيرتها ‏الحافلة بالتحول والتجدد والابتكار، تُطلق "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط منصة "مجلس الممكن"، منصة رائدة تبرز في مرحلة ‏تشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية مؤثرة بعُمق في كل المجالات. واستناداً إلى قرن من التطور والإبداع عبر الدمج بين ‏البيانات والإعلام والتكنولوجيا، يعكس "مجلس الممكن" الدور المحوري الذي قامت به المجموعة على مدى عقود كمحفّز ومحرك ‏للتحول الرقمي للأعمال، ويعكس إيمان المجموعة الراسخ بأن التقدّم الحقيقي يتبلور من خلال تبادل الرؤى والأفكار والتفاعل الهادف. ‏

يُجسّد "مجلس الممكن" هذا الالتزام لـ"بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط كتجربة ريادية غامرة، صُمّمت بعناية لتشكل نقطة التقاء ‏لرواد أعمال بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أصوات بارزة إقليمياً وعالمياً مؤثرة في مجالات التكنولوجيا والإبداع ‏والإعلام والثقافة والسياحة والتجارة والرياضة وغيرها من القطاعات التي تُسهم في رسم ملامح المستقبل. وعبر هذا التجمع تُفتح ‏أبواب الحوار المثمر حول الأفكار وتوزع الأدوار والقرارات التي تشكل مستقبل المرحلة المقبلة. ‏

وترتكز هذه المبادرة بشكل مدروس على إمارة أبوظبي، بما يعكس دور العاصمة كمحور رئيسي في إضفاء قيمة طويلة الأمد لبيئة ‏الأعمال وصياغة السياسات المدروسة وتصدر المشهد الثقافي، والمكانة المتنامية للإمارة كمحور تتقاطع الأولويات عنده بين القطاعين ‏العام والخاص. ولهذا تم اختيار متحف اللوفر في أبوظبي لإطلاق "مجلس الممكن"، بما يحمله هذا المكان من رمزية تعكس ريادة ‏الإمارات الحضارية وانفتاحها على العالم، والروابط التاريخية الراسخة بين فرنسا ودولة الإمارات، حيث يلتقي الإرث الثقافي مع الحداثة ‏في خدمة مسيرة التقدم.‏

يحظى "مجلس الممكن" بدعم شركاء يتصدرون مشهد الابتكار والتحول الرقمي، من بينهم ‏G42‎، ومايكروسوفت، وسنابشات، وأدوبي، ‏وأمازون، يجمعهم شغف مشترك لخوض حوارات مؤثرة عبر مختلف القطاعات.‏

وبهذه المناسبة، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا: "على مدى 100 عام، واصلت ‏مجموعة "بوبليسيس جروب" مسيرتها الواعدة من خلال مواكبة التغيير وأداء دور محوري كمحرّك للتحوّل بالتعاون مع عملائنا ‏وشركائنا. واليوم، تكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في الإمارات، حيث تتسارع وتيرة التحول ‏بوتيرة غير مسبوقة. ويُجسّد "مجلس الممكن" دورنا في توظيف هذه اللحظة المفصلية، من خلال دعوة أبرز الشخصيات الريادية في ‏أبوظبي للمشاركة في النقاش والحوارات التفاعلية حول الأفكار والرؤى والقرارات التي ترسم ملامح مستقبل المنطقة، وتعزيز دورنا في ‏المساهمة بدفع عجلة التقدّم الحقيقي مع انطلاق الفصل القادم من مسيرة النمو."‏

يستلهم "مجلس الممكن" اسمه من تقليد المجلس كمساحة للتلاقي وتجاذب أطراف الحديث وتبادل الأفكار، بما يعكس فكرة راسخة ‏بأن التقدّم يتبلور عندما يجتمع الرواد للإصغاء والحوار واستشراف المستقبل.‏

ومع احتفال مجموعة "بوبليسيس جروب" بمرور 100 عام على تأسيسها، ينعقد "مجلس الممكن" كإحدى المبادرات التي تواصل من ‏خلالها المجموعة الإسهام في صياغة مستقبل المرحلة المقبلة من ازدهار بيئة الأعمال وتطور المشهد الثقافي، بما يعزز دورها الريادي ‏في تصدّر الحوارات البنّاءة ودفع مسارات التقدّم، والعمل جنباً إلى جنب مع الشخصيات الريادية للمساهمة في استشراف مسار التحول ‏وآثاره في المنطقة والعالم.‏

نبذة عن " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا:‏

تُعدّ " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، ‏Publicis Groupe Middle East & Turkey (ME&T)‎، شركة رائدة إقليمياً في مجال ‏التسويق والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي للأعمال. ومن خلال علاماتها التجارية العالمية وقدرتها على تصميم وبناء وتنفيذ حلول ‏متكاملة، تتمتع مجموعة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، بمكانة فريدة تُمكّنها من مساعدة عملائها على تحقيق النمو في عالم ‏المنصات عبر الدمج بين البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا. وتتخذ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، من دبي في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، كما تتواجد أعمالها في ثمانية أسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع نحو 3600 خبير ‏مهني متنوع التخصصات من ذوي الخبرات العميقة في مجالات علوم البيانات والتكنولوجيا والإعلام والاستراتيجية والإبداع وتحويل ‏الأعمال.‏