‎"‎بوبليسيس جروب الشرق الأوسط" تُطلق منصة "مجلس الممكن"‏

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 فبراير 2026: بالتزامن مع احتفال مجموعة "بوبليسيس جروب" بمرور مئة عام على مسيرتها الحافلة بالتحول والتجدد والابتكار، تُطلق "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط منصة "مجلس الممكن"، منصة رائدة تبرز في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية مؤثرة بعُمق في كل المجالات. واستناداً إلى قرن من التطور والإبداع عبر الدمج بين البيانات والإعلام والتكنولوجيا، يعكس "مجلس الممكن" الدور المحوري الذي قامت به المجموعة على مدى عقود كمحفّز ومحرك للتحول الرقمي للأعمال، ويعكس إيمان المجموعة الراسخ بأن التقدّم الحقيقي يتبلور من خلال تبادل الرؤى والأفكار والتفاعل الهادف.
يُجسّد "مجلس الممكن" هذا الالتزام لـ"بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط كتجربة ريادية غامرة، صُمّمت بعناية لتشكل نقطة التقاء لرواد أعمال بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أصوات بارزة إقليمياً وعالمياً مؤثرة في مجالات التكنولوجيا والإبداع والإعلام والثقافة والسياحة والتجارة والرياضة وغيرها من القطاعات التي تُسهم في رسم ملامح المستقبل. وعبر هذا التجمع تُفتح أبواب الحوار المثمر حول الأفكار وتوزع الأدوار والقرارات التي تشكل مستقبل المرحلة المقبلة.
وترتكز هذه المبادرة بشكل مدروس على إمارة أبوظبي، بما يعكس دور العاصمة كمحور رئيسي في إضفاء قيمة طويلة الأمد لبيئة الأعمال وصياغة السياسات المدروسة وتصدر المشهد الثقافي، والمكانة المتنامية للإمارة كمحور تتقاطع الأولويات عنده بين القطاعين العام والخاص. ولهذا تم اختيار متحف اللوفر في أبوظبي لإطلاق "مجلس الممكن"، بما يحمله هذا المكان من رمزية تعكس ريادة الإمارات الحضارية وانفتاحها على العالم، والروابط التاريخية الراسخة بين فرنسا ودولة الإمارات، حيث يلتقي الإرث الثقافي مع الحداثة في خدمة مسيرة التقدم.
يحظى "مجلس الممكن" بدعم شركاء يتصدرون مشهد الابتكار والتحول الرقمي، من بينهم G42، ومايكروسوفت، وسنابشات، وأدوبي، وأمازون، يجمعهم شغف مشترك لخوض حوارات مؤثرة عبر مختلف القطاعات.
وبهذه المناسبة، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا: "على مدى 100 عام، واصلت مجموعة "بوبليسيس جروب" مسيرتها الواعدة من خلال مواكبة التغيير وأداء دور محوري كمحرّك للتحوّل بالتعاون مع عملائنا وشركائنا. واليوم، تكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في الإمارات، حيث تتسارع وتيرة التحول بوتيرة غير مسبوقة. ويُجسّد "مجلس الممكن" دورنا في توظيف هذه اللحظة المفصلية، من خلال دعوة أبرز الشخصيات الريادية في أبوظبي للمشاركة في النقاش والحوارات التفاعلية حول الأفكار والرؤى والقرارات التي ترسم ملامح مستقبل المنطقة، وتعزيز دورنا في المساهمة بدفع عجلة التقدّم الحقيقي مع انطلاق الفصل القادم من مسيرة النمو."
يستلهم "مجلس الممكن" اسمه من تقليد المجلس كمساحة للتلاقي وتجاذب أطراف الحديث وتبادل الأفكار، بما يعكس فكرة راسخة بأن التقدّم يتبلور عندما يجتمع الرواد للإصغاء والحوار واستشراف المستقبل.
ومع احتفال مجموعة "بوبليسيس جروب" بمرور 100 عام على تأسيسها، ينعقد "مجلس الممكن" كإحدى المبادرات التي تواصل من خلالها المجموعة الإسهام في صياغة مستقبل المرحلة المقبلة من ازدهار بيئة الأعمال وتطور المشهد الثقافي، بما يعزز دورها الريادي في تصدّر الحوارات البنّاءة ودفع مسارات التقدّم، والعمل جنباً إلى جنب مع الشخصيات الريادية للمساهمة في استشراف مسار التحول وآثاره في المنطقة والعالم.
نبذة عن " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا:
تُعدّ " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، Publicis Groupe Middle East & Turkey (ME&T)، شركة رائدة إقليمياً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي للأعمال. ومن خلال علاماتها التجارية العالمية وقدرتها على تصميم وبناء وتنفيذ حلول متكاملة، تتمتع مجموعة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، بمكانة فريدة تُمكّنها من مساعدة عملائها على تحقيق النمو في عالم المنصات عبر الدمج بين البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا. وتتخذ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، كما تتواجد أعمالها في ثمانية أسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع نحو 3600 خبير مهني متنوع التخصصات من ذوي الخبرات العميقة في مجالات علوم البيانات والتكنولوجيا والإعلام والاستراتيجية والإبداع وتحويل الأعمال.
