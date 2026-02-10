بلدية أبوظبي تدعو للالتزام بأماكن الشواء في الحدائق

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة لهذا الغرض المنتشرة في حدائق ومتنزهات أبوظبي، والبر الرئيس، مؤكدة أهمية مساهمة المجتمع في الحفاظ على المظهر الحضاري العام، وحماية المرافق الترفيهية العامة، والتقيد بالسلوكيات الحضارية التي من شأنها تحقيق الاستدامة لهذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير أماكن ترفيهية عائلية تحقق تطلعات السكان والزوار.

جاء ذلك خلال حملتها التوعوية الدورية «دارنا مسؤوليتنا» التي استهدفت من خلالها تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن التقيد بالقوانين التي تنظم ارتياد الحدائق، والمتنزهات الترفيهية، وعلى وجه الخصوص آليات وسلوكيات الشواء، وحث رواد هذه المرافق على أهمية اتباع الممارسات التي تساعد على صون هذه الأماكن الترفيهية، وعلى وجه التخصيص حماية المسطحات الخضراء، والأشجار، ومكونات وأصول هذه الحدائق.