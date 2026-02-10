وفد من شرطة بافاريا الألمانية يشيد بجهود شرطة أبوظبي الابتكارية

أشاد وفد من الشرطة البافارية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بالإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتبنّي المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم كفاءة العمل الأمني ومواكبة المتغيرات العالمية.

واطّلع الوفد على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة المعتمدة، والتي تسهم في تعزيز استدامة الأمن ورفع مستوى الجاهزية الشرطية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد، وأطلعه على منظومة التدريب والتأهيل المعتمدة، وتم بحث سبل التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب التعرف إلى الدور الريادي للأكاديمية في توظيف أحدث التقنيات المعاصرة في التدريب الشرطي والأمني الحديث وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما اطلع الوفد على أبرز التجارب التطويرية والأنظمة الحديثة المطبقة في قطاع المهام الخاصة، بما يشمل الجاهزية العملياتية، وآليات الاستجابة السريعة، واستخدام التقنيات المتقدمة في تنفيذ المهام الأمنية، كما تم تعريف الوفد بالبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة.

وأفضل الممارسات المهنية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز استدامة الأمن، بما يواكب المعايير العالمية ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في تطوير منظومتها الأمنية. وزار الوفد إدارة الأدلة الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، واستمع إلى شرح عن جهود خبراء الأدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة.

كما استمع إلى شرح في إدارة المدينة الآمنة حول أبرز المستجدات والأنظمة المستخدمة في الجوانب المرورية والجنائية، والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة لإدارة السلامة المرورية، وتوظيف أفضل مستويات الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرار.

واطلع وفد الشرطة البافارية على برامج التأهيل والتدريب المعتمدة في إدارة التأهيل الشرطي، ومنهجيات التدريب الحديثة التي تطبقها شرطة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المناهج التخصصية التي تعنى برفع الكفاءة القيادية، وتعزيز المهارات الميدانية والأكاديمية للمنتسبين والمستجدين.

وزار الوفد مركز التواصل لمكافحة الاحتيال المالي بشرطة أبوظبي، واطلع على آليات استقبال البلاغات والتعامل مع قضايا الاحتيال المالي، ودور المركز في توظيف التقنيات الذكية للحد من هذه الجرائم وتعزيز الوقاية المجتمعية.