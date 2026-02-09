«قرية العسل» منصة لإبراز المنتج المحلي



خصص مهرجان العين التراثي مساحة لمنتجي عسل النحل من أصحاب المناحل والشركات لعرض منتجاتهم في «قرية العسل» طيلة أيام المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى في 31 يناير الماضي ويستمر حتى اليوم (الاثنين) في أرض المعارض بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

توعية



تمثل «قرية العسل» منصة متخصصة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية العسل بوصفه منتجاً تراثياً وغذائياً مرتبطاً بالبيئة المحلية، وتسلط الضوء على العسل المحلي وأنواعه ومصادره وطرق إنتاجه التقليدية، إلى جانب تعريف الزوار بخصائصه الغذائية، بما يعكس مكانته في الموروث الغذائي الإماراتي.



وتهدف القرية إلى دعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل، وتحفيز الإنتاج المحلي، عبر إتاحة الفرصة لزوار المهرجان للاطلاع على أصناف العسل الإماراتي وجودتها، في تجربة تفاعلية تجمع بين العرض والتعريف والتذوق.



وأشاد زوار المهرجان بتخصيص منصة متخصصة لعرض العسل ومنتجات النحل أمام الجمهور، فيما عبر المشاركون من أصحاب المناحل والمحلات عن سعادتهم بالإقبال الملحوظ الذي شهدته القرية منذ انطلاق المهرجان، مؤكدين أن ذلك يعكس تقدير الجمهور لمستوى الجودة العالي للمنتج المحلي.