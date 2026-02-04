حملة توعية بالمدن والسكنات العمالية في أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية، تستهدف فئة العمال في إمارة أبوظبي، تحت شعار «عامل واعٍ... تنمية مستدامة».

وتهدف الحملة إلى الوصول المباشر للعمال في المدن والسكنات العمالية في مناطق أبوظبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وفق قانون تنظيم العمل، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم في التعامل مع مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل مواقع العمل أو مساكنهم، كما تتضمن الحملة تعريف العمال بإجراءات السلامة من الحرائق، وطرق التصرف السليم في حالات الطوارئ، ووسائل التواصل مع الجهات المختصة.

وأكد العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة تأتي في إطار الشراكة المؤسسية بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أنها تجسد رؤية الهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع.