«الإمارات للطاقة النووية» تفعّل المشاركة المجتمعية



وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً، لتفعيل ودعم أنشطة مركز أبوظبي المجتمعي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، لتصبح الشركة بذلك أول جهة في الدولة توقع مثل هذه الاتفاقية وذلك في إطار جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية والرفاهية الاجتماعية في منطقة الظفرة، حيث تقع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.



ويوفر مركز أبوظبي المجتمعي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مرافق رياضية وترفيهية شاملة وعالية الجودة في متناول سكان منطقة الظفرة.

تم تصميم برنامج المبادرة بهدف تعزيز أنماط وأنشطة الحياة الصحية من خلال برامج وفعاليات رياضية للشباب والعائلات والنساء وأصحاب الهمم.

ومن خلال تعزيز الحياة المتوازنة والعمل الجماعي والتطوع، تُسهم المبادرة في بناء عادات صحية، وتعزيز الثقافة الرياضية المحلية، وأجواء السعادة والفخر بين مختلف فئات المجتمع.

يشكل المشروع جزءاً من مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعميق ثقافة العطاء في أبوظبي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتبرز المبادرة أهمية مساهمات الأفراد والمؤسسات في دعم تحقيق الأثر الاجتماعي الملموس على امتداد إمارة أبوظبي.

وسيُسهم المركز بدور أساسي في تعزيز التماسك المجتمعي في مدينة زايد، عبر توفير برامج وأنشطة تدعم أسلوب الحياة النشط والصحي لجميع أفراد المجتمع.

تم تصميم المركز ليشكل بيئة شاملة تستقبل المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات، بما في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتمكينهم من الاستفادة من مرافقه وخدماته المتنوعة ويهدف إلى توفير فرص تنموية جديدة تسهم في رفع مستويات الرفاه، وتعزيز حيوية منطقة الظفرة وتفاعل مجتمع مدينة زايد.