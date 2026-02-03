«إكبا» يشهد إطلاق ممارسات زراعية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء

نظم المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، اجتماعاً للشركاء في مقره الرئيس بدبي، لبدء العمل على الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، كركيزة أساسية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء وإدارتها، وذلك ضمن برنامج التحالف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء (C4RPWC)، المدعوم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة غيتس.

وتُعد «سوسة النخيل الحمراء» من الآفات الحشرية الخطيرة التي تهدد نظم إنتاج نخيل التمر، وسبل العيش المرتبطة بها في عدد من بلدان العالم، ما يستدعي تبنّي مقاربات علمية متكاملة، تركز على الوقاية، وصحة النظم الإنتاجية، والممارسات الزراعية التطبيقية على مستوى الحقل.

يجمع التحالف مؤسسات متعددة تنفذ البرنامج ضمن نهج البحث من أجل التنمية، إلى جانب مراكز بحثية دولية، وجهات وطنية وشركاء محليين، لمعالجة الثغرات الرئيسة في إدارة هذه الآفة، فيما يتخذ البرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة اختبار للابتكارات القابلة للتكيّف والتوسّع والنقل إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المتأثرة بالآفة.

واجتمع في دبي ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإيكاردا، إلى جانب خبراء إكبا ومزارعي نخيل التمر، لمواءمة الجهود حول مقاربات عملية وقائمة على الأدلة العلمية، تعزز صحة الأشجار، وتحد من قابلية الإصابة، وتدعم مرونة واستدامة نظم إنتاج نخيل التمر، وتحسين فعالية الإدارة المتكاملة للآفات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، ضمن بلدان أخرى قد تمتد لها مخرجات البرنامج.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية: «إن إدارة سوسة النخيل الحمراء، لا يمكن أن تعتمد على حلول منفردة أو استجابات آنية.. فالممارسات الزراعية الجيدة، تمثل الأساس العلمي لأي نهج مستدام لمواجهة هذا التحدي.. ومن خلال تعزيز صحة أشجار النخيل، وتحسين إدارة الحقول، ودعم القرارات الزراعية اليومية المستندة إلى المعرفة، نعالج العوامل التي تؤثر في قابلية الإصابة من الأساس.. ومن خلال مساهمة إكبا في هذا الجهد التحالفي، وبالتعاون الوثيق مع شركائنا، نعمل على ترسيخ نهج منسق وقائم على الأدلة العلمية، يضع الوقاية ومرونة النظم الإنتاجية والاستدامة طويلة الأمد في صميم الجهود الرامية إلى حماية نظم نخيل التمر، وسبل العيش المرتبطة به».