«الداخلية»: رفع الحظر المشروط لعمليات «الدرونز» اعتباراً من الغد

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، عن رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار «الدرونز» على مراحل، ما يضمن سلامة الأجواء، وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.

وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد، حيث يجب على الراغبين الاطلاع مسبقاً على جميع الاشتراطات من خلال تطبيق UAE Drones، أو عبر الموقع الإلكتروني https://drones.gov.ae.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم عقده لهذه الغاية في كلية الشرطة بأبوظبي، تحدث فيه العقيد جمال الحوسني مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، والمهندس عمار المزروعي مدير إدارة أول التخطيط والمعايير، ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، ستطلق الهيئة العامة للطيران المدني، تزامناً مع تاريخ رفع الحظر الجزئي المشروط في 25 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية، تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار. وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد.

ويقتصر إطلاق المرحلة الأولى للمنصة على خدمة الشركات والجهات الحكومية فقط، وسيتم لاحقاً إطلاق مراحل مستقبلية، تشمل خدمات أخرى للطائرات بدون طيار، مثل عمليات الطيران للأفراد الهواة، وسيتم الإعلان عنها في حينه.

وتُعد هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، بما يعزز من اقتصاد الشركات العاملة في هذه التكنولوجيا الناشئة.

وتسهم المنصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه للحصول على رخصة تشغيل طائرة بدون طيار «درون» من قبل الشركات، والمؤسسات الحكومية، ومراكز التجارب والبحوث والعروض الجوية، يمكن استخدام تطبيق UAE Drones الذكي، واتباع الخطوات الموضحة للحصول على تصريح للقيام بعملية التشغيل.

كما يجب على المشغل استخدام تطبيق تشغيل الطائرات بدون طيار، عبر تطبيق UAE Drones، والتحقق من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرات بدون طيار «درون»، وفي حال عدم توفر نظام بث هوية عن بُعد، يمكن للمشغل «طالب التصريح»، والتواصل مع شركة اتصالات عبر البريد الإلكتروني UAEDrones@eand.com، لتوفير جهاز تتبع.