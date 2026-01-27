اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد تناقش خطة عملها

بناءً على القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في ديسمبر من العام الماضي، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد، عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية وذلك في ديوان الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة آلية تنفيذ مهامها التي تتمحور حول إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية، واعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لضمان سردية موحدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه، بالإضافة إلى تقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن تشكيل اللجنة بتوجيه من القيادة الرشيدة يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على وجود مرجعية واحدة ومعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفظ دقة التاريخ ويمنع التباين أو الاجتهاد غير المنضبط في تناول لحظة التأسيس ورموزها.

وأوضح أن سردية الاتحاد لا تُعد عملاً توثيقياً فحسب، بل إطاراً وطنياً جامعاً ينعكس على الإعلام والتعليم والمحتوى الثقافي والحملات الوطنية، وكل ما يُقدَّم للأجيال الحالية والقادمة عن قصة الاتحاد.

وأضاف رئيس اللجنة إن دور اللجنة لا يتمثل في إعادة كتابة التاريخ، بل في تثبيته بصيغته الدقيقة والمعتمدة، وصياغته بلغة موحدة وواضحة تستند إلى المصادر الموثوقة والبحث التاريخي الرصين، مشيراً إلى أن الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد ستكون المرجع الأساس الذي يُبنى عليه كل محتوى يتناول قيام الدولة، وهو ما يشكل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً كاملاً بين جميع الجهات الممثلة في اللجنة.

وأشار إلى أن تنوع تمثيل الجهات الاتحادية والمحلية في عضوية اللجنة يعكس إدراك الدولة لأهمية الشراكة والتكامل في بناء سردية وطنية واحدة لا تتجزأ، مؤكداً أن عمل اللجنة سيكون تنسيقياً واعتمادياً في آن واحد، ويهدف إلى ضمان الاتساق والدقة دون تعقيد أو تضييق.

كما لفت إلى أن المراجعة الدورية للسردية المعتمدة ستكون جزءاً من عمل اللجنة، بما يواكب ما يستجد من بحوث تاريخية موثوقة، مع الحفاظ على الثوابت الجوهرية التي لا تقبل التأويل. وقدم أعضاء اللجنة رؤاهم حول أهمية اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد والدور الذي ستقوم به في دعم سردية موحدة وموثقة للاتحاد بمشاركة مختلف الجهات الممثلة في اللجنة. واستعرضت اللجنة خطة عملها لعام 2026 والمشاريع المندرجة تحت هذه الخطة.

حضر الاجتماع معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وخالد إبراهيم محمد بن بشر المري، مدير مكتب رئيس اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير عام الديوان الأميري بالفجيرة، وعبدالله المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية لإمارة الشارقة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وريم الشمري، مدير عام مكتب المؤسس، والدكتور جمال الكعبي، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد علي محمد الظهوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والاستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، وصباح الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في مجلس دبي التنفيذي، والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد.