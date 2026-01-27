مجموعة تدوير تطلق «تدوير 360» لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة النفايات بأبوظبي

أعلنت مجموعة تدوير إطلاق «تدوير 360»، وهي منظومة رقمية متكاملة، تمثل نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، إذ تدمج آلية عملها المتطورة إدارة العمليات التشغيلية، والمراقبة الدقيقة، والمنصات الرقمية، ضمن إطار موحد قائم على البيانات، بهدف دعم اتخاذ قرارات موائمة وسريعة، وتعزيز النهج الاستباقي التخطيطي والتنفيذي، وترسيخ قيم المساءلة المؤسسية والحوكمة في قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي.

وتأتي «تدوير 360»، في إطار جهود مجموعة تدوير المكرسة لتسخير التقنيات الحديثة، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البيانات، للارتقاء بأدائها التشغيلي في عمليات جمع النفايات وفرزها، وإعادة تدويرها ومعالجتها واستخلاص الموارد منها، حيث تقوم المنظومة على جمع البيانات من مصادرها، وتوحيدها وربطها بالعمليات الميدانية ومنصات الرقابة والتفتيش، بما يتيح رؤية شاملة ومراقبة لحظية للأداء، والتحقق من الامتثال لمعايير السلامة عبر مختلف مراحل العمل الميداني، إلى جانب الرصد الآني للمستجدات، الذي يضمن سرعة الاستجابة لها، وجاهزية التعامل معها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدّمة واستدامتها، ويمكن القدرة على التخطيط الوقائي طويل الأمد، وصياغة مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

ويؤكد إطلاق منظومة «تدوير 360»، التزام المجموعة بتعزيز الشفافية وثقافة السلامة، وجهودها المتواصلة لتحسين تجربة المتعاملين والشركاء، من خلال الاستثمار في التقنيات والآليات المبتكرة لخفض الأثر البيئي، ودعم بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة، ومواكبة تطلعات التنمية المستدامة والتحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتصدّرها المؤشرات العالمية للمدن الذكية.