ورش أكاديمية لتعزيز استخلاص القيمة من النفايات الخضراء



أطلقت مجموعة تدوير، التابعة للقابضة (ADQ)، سلسلة ورش عمل أكاديمية متخصصة في مجال تحويل النفايات إلى قيمة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف معالجة أبرز التحديات، عبر سلسلة قيمة إدارة النفايات، وتوظيف البحث العلمي في تطوير حلول تطبيقية مستدامة.

وانعقدت الورشة، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين على مستوى جامعات الدولة، وركزت على ممارسات استخلاص القيمة من النفايات الخضراء، ودورها في دعم مستهدفات الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات، حيث تناولت محاورها آليات تحسين فرز النفايات وجودة المواد الأولية، وسبل تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، إلى جانب تقييم الحلول التقنية المناسبة القابلة للتنفيذ والمجدية مالياً لتحويل النفايات الخضراء إلى منتجات وسلع سوقية.



وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن هذه الشراكة، مهمة التنسيق مع الخبراء المتخصصين، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية ذات الصلة، للمشاركة في الورش التي تركز على إدارة النفايات الخضراء.

بما يدعم مساعي مجموعة تدوير الرامية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في معالجة التحديات التشغيلية، عبر مختلف مسارات إدارة النفايات، واستكشاف آفاق فرص استغلال النفايات، من خلال الحوار المباشر الذي يستند إلى بيانات واقعية، وتحليل تطبيقي يراعي الأطر التنظيمية والقيود التشغيلية، ويسلط الضوء على حلول عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق أكبر استفادة من النفايات الخضراء، واستخلاص القيمة بآلية مستدامة.