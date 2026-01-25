Al Bayan
الإمارات

طحنون بن زايد وروبرت سميث يبحثان تعزيز الابتكار وتبني وكلاء الذكاء الاصطناعي

طحنون بن زايد خلال لقاء روبرت سميث بحضور محمد السويدي
طحنون بن زايد خلال لقاء روبرت سميث بحضور محمد السويدي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، روبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners، حيث ناقشا تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتسارع تطورات التكنولوجيا وانعكاساتها على مختلف الصناعات.

كما تبادل سموه ورئيس الشركة وجهات النظر حول استراتيجيات دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، واستعراض الفرص المتاحة للتعاون والشراكات التي تعزز الابتكار وتدعم استعداد القطاعات المختلفة للمستقبل الرقمي.

ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «التقيت روبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners، حيث ناقشنا تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأهمية، وتسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، وانعكاساته المتنامية على مختلف القطاعات».

وأضاف سموه: «كما تبادلنا وجهات النظر حول دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، واستعرضنا الفرص المتاحة للتعاون والشراكات التي تدعم الابتكار وتعزز الاستعداد للمراحل المقبلة».