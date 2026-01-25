طحنون بن زايد وروبرت سميث يبحثان تعزيز الابتكار وتبني وكلاء الذكاء الاصطناعي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، روبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners، حيث ناقشا تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتسارع تطورات التكنولوجيا وانعكاساتها على مختلف الصناعات.

كما تبادل سموه ورئيس الشركة وجهات النظر حول استراتيجيات دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، واستعراض الفرص المتاحة للتعاون والشراكات التي تعزز الابتكار وتدعم استعداد القطاعات المختلفة للمستقبل الرقمي.

