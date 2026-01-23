زايد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من العروض الجوية ضمن «يومكس» و«سيمتكس»

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من العروض الحية بالطائرات والأنظمة غير المأهولة في منطقة تلال سويحان، ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026.

وبدأ العرض بعزف السلام الوطني، ثم أدت الفرقة الموسيقية عروضاً للموسيقى العسكرية، تلاها مرور سرب الفرسان للاستعراض الجوي، أظهر خلاله الفريق مهارات عالية في المناورة والدقة في تنسيق الحركات الجوية.

وتابع سموه عروضاً من «بطولة تلال سويحان للميل»، والتي تشمل تمارين دفاعية وتعبوية بالطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة في بيئة عملياتية تحاكي الظروف الواقعية، في إطار تعزيز قدرات الدفاع الجوي على التكيف مع تحديات المستقبل، وضمان التكامل بين التقنيات المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة في المجالات الدفاعية والأمنية والمدنية.

وزار سموه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في العروض الجوية الحية، والتي تستعرض أحدث الحلول المبتكرة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة والتقنيات التكتيكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة ذاتية الحركة براً وبحراً وجواً.

واطلع سموه، خلال زيارة المعرض المصاحب للعروض الجوية الحية، على أحدث أنظمة محاكاة عمليات الطائرات غير المأهولة المستخدمة في مختلف المجالات الدفاعية، والأمنية، والمدنية، والتجارية، والطبية، والبيئية، والإنسانية، بما في ذلك عمليات إخلاء المصابين جواً، ومكافحة الحرائق وعمليات إنقاذ حالات الطوارئ في المناطق النائية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» عن إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الثالث والختامي من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، حيث بلغ عددها ثلاث صفقات بقيمة إجمالية مليار و256 مليوناً و247 ألف درهم.

وبذلك يصل إجمالي الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع على مدار الأيام الثلاثة من المعرض إلى 11 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات و615 مليوناً و858 ألف درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة %20 مقارنة بالنسخة السابقة من معرض يومكس 2024، ما يعكس التطور المستمر في حجم ونوعية الصفقات، ويؤكد الثقة المتزايدة بمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.

وجرى الإعلان عن الصفقات من قبل المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي محمد سيف الزعابي ومانع عبد الكريم المنصوري، وذلك في إطار حرص المجلس على عرض نتائج الصفقات بصورة شاملة تعكس حجم الشراكات المبرمة.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة ايدج، عن فوزها بعقدين استراتيجيين لتوريد طائرات مروحية غير مأهولة من طراز«أنافيا أتش تي 100»، و«أتش تي 750» إلى وزارة الدفاع الإماراتية، وبواقع 168 مروحية.

وبموجب العقدين، ستتولى شركة «أنافيا»، التابعة لمجموعة إيدج ومقرها سويسرا، والمتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة الطيران المسير، إنتاج وتسليم 76 منصة «أتش تي 100»، و92 من طراز «أتش تي 750» ذات الأجنحة الدوارة إلى وزارة الدفاع الإماراتية.

فيما، وقعت كلية أبوظبي للإدارة، وشركة «Saal.ai» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دولة الإمارات، أمس، اتفاقية بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري وتطوير القيادات التنفيذية، وذلك على هامش أعمال «يومكس 2026».