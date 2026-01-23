سيف بن زايد: الإمارات تمضي بثبات في صناعة المعرفة قبل استهلاكها

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» في دورته الثلاثين، والذي يعد الحدث السنوي الأكبر عالمياً في مجال طب الأسنان وصحة الفم، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض بحضور السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وزار خلالها عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية والطبية المشاركة، بما فيها جناح جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الثلاثين من إيدك دبي.

واستمع سموه لشرح من المشاركين حول أبرز الحلول المتخصصة والتقنيات المتقدمة والابتكارات الرقمية الحديثة في مجالات طب الأسنان، والصحة العامة، والتقنيات الطبية، كما حرص على تبادل الحديث مع العارضين والقائمين على الشركات والمؤسسات الطبية الدولية حول أحدث المنتجات والمستجدات العلمية والتقنية في القطاع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «زرت AEEDC Dubai 2026، هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانة الإمارات بوصفها منصة جامعة للعلم والابتكار، ونقطة التقاء للشراكات الصحية الدولية.

ما شاهدته خلال جولتي في أجنحة المعرض من قفزات نوعية في علوم طب الأسنان، والابتكارات الرقمية المرتبطة بصحة الفم، يؤكد أن الاستثمار الحقيقي في صحة الإنسان يبدأ من أدق التفاصيل، ويقود إلى مستقبل أكثر جودة واستدامة للمجتمعات. الإمارات تمضي بثبات في صناعة المعرفة قبل استهلاكها، وتؤكد مرة أخرى دورها الريادي في تحويل الابتكار الطبي إلى أثر إنساني وتنموي ملموس».