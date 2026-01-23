هزاع بن زايد: المشاريع التطويرية في العين تعزز جودة الحياة

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، عدداً من الشيوخ والأعيان والمسؤولين والمواطنين في مجلس قصر المقام بمنطقة العين.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية، التي تجسّد عمق التواصل والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن، مشيراً سموه إلى المشاريع التطويرية والتنموية، التي تشهدها منطقة العين في مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير مستوى الخدمات الحكومية والمجتمعية، بما يلبي تطلعات أفراد المجتمع، ويعزز جودة حياتهم.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية تضافر الجهود لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة المشاريع التنموية، وتحقيق أهدافها، وينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.

كما التقى سموه عدداً من أعضاء اللجنة التنظيمية المشرفة على مهرجان العين لسباقات الهجن، حيث أشاد سموه بجهودهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي والتراثي، وترسيخ مكانة رياضة سباقات الهجن، والحفاظ على هذا الموروث الأصيل للأجيال المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء منطقة العين، والاستماع إلى تطلعاتهم ومتطلباتهم. ومن جانبهم أعرب الحضور عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسد نهج القيادة الحكيمة الراسخ في التواصل المباشر والمستمر مع أبناء المجتمع، والحرص على تلبية احتياجاتهم. وفي ختام اللقاء التقطت لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان صور جماعية مع أعضاء اللجنة التنظيمية لمهرجان العين لسباقات الهجن.