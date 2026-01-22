خالد بن محمد يزور معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، التي تنظِّمها مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، في مركز «أدنيك» أبوظبي حتى اليوم.

واطَّلع سموه، خلال جولته في أجنحة المعرض، على أحدث الابتكارات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المستقبلية في مختلف القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية.

وزار سموّه عدداً من أجنحة الجهات الحكومية والخاصة، وكبرى الشركات الوطنية والدولية المشاركة في المعرضين، حيث اطَّلع على آخر التطورات التقنية في مجال تطوير الروبوتات وأنظمة التحكم الذكية والطائرات بدون طيار وحلول المحاكاة والتدريب، إلى جانب التطبيقات الصناعية والتجارية للذكاء الاصطناعي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي غانم سلطان أحمد السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»؛ والعميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026.

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، النسخة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، التي تواصل فعالياتها في مركز «أدنيك» أبوظبي.

واطلع سموه، خلال جولته في المعرض، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تعرضها الجهات المشاركة من شركات وطنية ودولية ومؤسسات حكومية وخاصة، والتي تعكس تطور منظومة الأنظمة غير المأهولة، وتكاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، والتدريب، وأنظمة التحكم الذكية.