«الإمارات للفضاء» تنال شهادة «أفضل بيئة عمل»

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها المؤسسية، حصلت وكالة الإمارات للفضاء على شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2026، التي تمنحها المنظمة العالمية «Great Place to Work»؛ إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تقييم وتطوير ثقافات بيئات العمل، وذلك تقديراً لجهودها الرائدة في توفير بيئة عمل قائمة على الثقة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والمعرفة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: منذ تأسيس الوكالة حرصنا على توفير بيئة عمل تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع، وتمكّنهم من المساهمة الفاعلة في المشاريع الفضائية الطموحة، بما يعزز روح الفريق الواحد ويتيح لهم الشعور بالفخر والانتماء، ويأتي الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل هذا العام تأكيداً على نجاحنا في بناء بيئة عمل تحفز الكفاءات الوطنية. وتابع «يعكس هذا التقدير التزامنا المستمر بتطوير سياسات مبتكرة لإدارة الكفاءات، وتعزيز التعلم المستمر والمبادرة والمرونة، وتمكين الموظفين من مواجهة التحديات المستقبلية».

وقد اجتازت وكالة الإمارات للفضاء متطلبات ومعايير التقييم المعتمدة للحصول على شهادة «أفضل بيئة عمل» الدولية، والتي تُجرى من خلال استبيان موحد يشارك فيه الموظفون لتقييم تجربتهم داخل بيئة العمل. وشملت المعايير: مستوى الثقة بين الموظفين والإدارة، وعدالة المعاملة، وفاعلية القيادة، واحترام قيم العمل، وشعور الموظف بالفخر والانتماء، والتعاون بين الزملاء، إضافة إلى قدرة المؤسسة على توفير بيئة عمل شاملة تشجع على النمو والتعلم والتطور المهني.

وتأتي جائزة «أفضل بيئة عمل» لتعزز سجل إنجازات وكالة الإمارات للفضاء في التميز المؤسسي، بعد حصولها سابقاً على شهادة «كايت مارك» الأخلاقية من المعهد القانوني للشراء والتوريد للعام الثالث على التوالي، لتكون أول وكالة فضاء في العالم تنال هذا الاعتراف. وتعكس هذه الجوائز التزام الوكالة بأعلى معايير النزاهة، والشفافية، وتطوير بيئة عمل مؤسسية مستدامة، تدعم الكفاءات الوطنية وتحقق التميز في الأداء المؤسسي.