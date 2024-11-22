حمدان بن زايد يطّلع على فعاليات «أبوظبي الدولي للقوارب»

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، فعاليات النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، التي تعد الأكبر في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، وتشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات اليخوت والقوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية.

رافق سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على أجنحة المعرض المختلفة وأبرز المنتجات والمعدات والتقنيات المعروضة، والتي يعرض بعضها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتقى سموه بعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في الشركات المحلية والخليجية والدولية المشاركة في المعرض، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة ومدى التطور الكبير الذي تشهده الدورة الحالية، والمستوى المتقدم للصناعات الوطنية في هذه القطاعات.

وأشاد سموه بجهود مجموعة أدنيك وفرق عملها من الكفاءات المواطنة، التي أسهمت في تعزيز تنافسية المعرض وقدرته على استقطاب أهم وأبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة، وقال: «يعكس هذا الحدث مكانة أبوظبي المتنامية كمركز عالمي لقطاعات صناعة اليخوت والقوارب ومعدات الرياضات البحرية، ويبرز الفرص الاستثنائية التي تقدمها الإمارة لدعم الصناعات البحرية وتعزيز السياحة الترفيهية».

وأضاف سموه: «بالإضافة إلى دور المعرض في إيجاد الشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة للدولة، فهو يسهم في تسليط الضوء على الإرث الحضاري الغني لإمارة أبوظبي في القطاع البحري، الأمر الذي يعزز من أهميته في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة للحفاظ وصون مقدرات الوطن والتعريف بها ونقلها لأجيال المستقبل».

وينظم المعرض من قبل مجموعة أدنيك، ويقام على مدار أربعة أيام ولغاية 24 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يقدم برنامجاً غنياً بالأنشطة والرياضات البحرية التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في أنماط الحياة البحرية.