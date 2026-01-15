الإمارات تنضم رسمياً إلى إعلان «باكس سيليكا» لتعزيز أمن سلاسل التوريد للتكنولوجيا المتقدمة

وقّعت دولة الإمارات في متحف زايد الوطني، أمس، إعلان «باكس سيليكا»، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزز التعاون لضمان أمن وسلامة سلاسل التوريد للتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

شهد مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقع الإعلان من جانب الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب الولايات المتحدة جايكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، بحضور معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى واشنطن، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعد «باكس سيليكا» مبادرة استراتيجية تهدف إلى بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة في مجال السيليكون، تشمل المعادن والمواد الخام الحيوية والطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم وأشباه الموصلات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

وقال معالي سعيد الهاجري: «يسعدنا انضمام الإمارات رسمياً إلى إعلان (باكس سيليكا)، وهي مبادرة تعكس الالتزام المشترك بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ورؤية واضحة نحو المستقبل».

وأضاف أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دُعيت للانضمام، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم الشراكات العالمية وتعزز موقع الدولة في المنظومة التكنولوجية العالمية، وتضاعف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.

من جانبه، قال جايكوب هيلبرغ: «أقف اليوم أمام متحف الشيخ زايد الوطني وأشهد الإنجازات الاستثنائية للإمارات. ويمكنني القول بثقة إن الإمارات ستبقى شريكاً مفضلاً للولايات المتحدة لعقود قادمة».

وأكد أن توقيع الإمارات على الإعلان يمثل تحولاً هيكلياً في النظام الاقتصادي للمنطقة ويعكس انتقال الخليج العربي نحو بنية قائمة على الانفتاح والاستدامة.

وفي الختام، سلّم جايكوب هيلبرغ، معالي سعيد الهاجري، دعوة رسمية لمشاركة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول المعادن الحرجة المقرر عقده في واشنطن، فبراير المقبل.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، إن انضمام الإمارات إلى إعلان «باكس سيليكا» يؤكد التزامها بمبدأ أساسي تتشاركه مع الولايات المتحدة، يتمثل في أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى على الثقة، وأن يستند إلى شراكات عالمية قوية وقادرة على الصمود.