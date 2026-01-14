هزاع بن زايد: رئيس الدولة يولي اهتماماً كبيراً بترسيخ التلاحم والتماسك الوطني

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، نايل راشد سيف الشامسي.

ورحب الشامسي وأفراد أسرته والحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد حرص القيادة الحكيمة على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة أحوالهم، والاطلاع عن قرب على شؤونهم واحتياجاتهم.

وتبادل سموه مع الشامسي وأفراد عائلته الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، وما تتميز به من اهتمام دائم بتعزيز أواصر التلاحم بين القيادة والمجتمع.

التماسك الوطني

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، ما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من اهتمام كبير بترسيخ دعائم التلاحم والتماسك الوطني، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، انطلاقاً من قناعته الراسخة بأن وحدة المجتمع وتماسكه يشكلان حجر الأساس في نهضة الوطن وازدهاره.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.