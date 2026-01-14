نهيان بن مبارك: قافلة الهوية الوطنية تستهدف 15 ألفاً من أبناء الظفرة

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الخطة التنفيذية لقافلة الهوية الوطنية في منطقة الظفرة، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير الجاري، تحت شعار «أسرة متماسكة في عالم متغير»، وذلك بالتعاون جهات ومؤسسات وطنية اتحادية ومحلية، وتستهدف نحو 15 ألفاً من أبناء الظفرة.

وأكد معاليه أهمية مشاركة أبناء المنطقة في أنشطة القافلة، مشدداً على ضرورة أن تمثل جميع مدن المنطقة في البرنامج الرئيسي، بما يعكس ثراء الظفرة الإنساني والثقافي، ويجسد وحدة المجتمع.

وقال معاليه: إن إطلاق قافلة الهوية الوطنية في الظفرة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوجهنا دائماً إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، والتأكيد على تعزيز المكانة المحورية للأسرة في حفظ الهوية وبناء الأجيال.

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق، أن جناح الصندوق في مهرجان الظفرة للكتاب يعد الفعالية الأهم ضمن أنشطة القافلة التي تمتد على مدار أسبوع، وتقام فعالياتها في مقر مؤسسة التنمية الأسرية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إضافة إلى عدد من المناطق التراثية في الظفرة.