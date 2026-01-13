إطلاق كتاب «عقول رقمية وهوية متجددة» في أبوظبي

بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة أمس بمجلسه بأبوظبي، إطلاق كتاب «عقول رقمية وهوية متجددة؛ دراسات إماراتية مغربية في الذكاء الاصطناعي والابتكار».

وذلك تحت بحضور سعادة العصري سعيد الظاهري، سفيرالدولة لدى المملكة المغربية، وأحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة والدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن هذا الكتاب يطرح رؤية عميقة ومسؤولة حول كيفية التفاعل الواعي مع العصر الرقمي المرتبط بثوابت الهوية وقيمها الأصيلة، ويقدم نموذجاً فكرياً متوازناً يجمع بين مواكبة المستقبل وصون الذاكرة الثقافية، وهو ما يتوافق مع النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في بناء إنسان واعٍ بجذوره، منفتح على العالم، ومؤمن بدور المعرفة في صناعة التقدم.

حفل إطلاق

كما شهدت سفارة المملكة المغربية لدى الدولة، باليوم نفسه حفل إطلاق الكتاب «عقول رقمية وهوية متجددة؛ دراسات إماراتية مغربية في الذكاء الاصطناعي والابتكار»، في فعالية ثقافية وعلمية مميزة جمعت مسؤولين ودبلوماسيين وأكاديميين وخبراء من البلدين الشقيقين.

وجاء تنظيم هذا الحفل العلمي بالتعاون بين الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والسفارة المغربية وسفارة الدولة بالرباط.