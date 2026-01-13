«أبوظبي للزراعة» تنظم يوماً مفتوحاً في محطة الكويتات

بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم المفتوح للمزارعين، وذلك في محطة أبحاث الكويتات التابعة للهيئة بمدينة العين.

حيث أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بجهود الهيئة في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن المبادرات البحثية والتطبيقية التي تنفذها الهيئة تمثل ركيزة أساسية لدعم المزارعين وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.

وأضاف: «إن ما نشهده اليوم من مشاريع بحثية متقدمة وحلول مبتكرة تعكس التزام الهيئة بدعم الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي. ونثمّن دور الباحثين والخبراء في نقل المعرفة إلى المزارعين، وحرصهم على توفير حلول عملية قابلة للتطبيق في الميدان».

وجاء تنظيم اليوم المفتوح في محطة أبحاث الكويتات بمدينة العين بمشاركة نادي أبوظبي الزراعي، ومجموعة من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وذلك ضمن جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لتعزيز نقل مخرجات الأبحاث التطبيقية إلى الميدان، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين، بما يسهم في دعم تبني الممارسات الزراعية الحديثة المبنية على أسس علمية.

وقد شهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المزارعين، حيث بلغ عدد الحضور من المزارعين 35 مزارعاً، ما يعكس اهتمام المجتمع الزراعي بالتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول البحثية التي تقدمها الهيئة.

بدأ البرنامج بجولة ميدانية شاملة في محطة أبحاث الكويتات، اطلع خلالها الحضور على أبرز المشاريع البحثية التطبيقية التي تنفذها الهيئة، حيث قدم الباحثون شروحاً تفصيلية حول آليات العمل والممارسات الزراعية المتبعة، بما يعزز الربط بين الجانب البحثي والتطبيق العملي في الحقول والمزارع.