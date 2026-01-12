476 مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

أعلنت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عن تسجيل 476 مشاركة في الفئات الرئيسية للدورة الرابعة للجائزة، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وبدأت اللجنة العليا للجائزة حالياً مرحلة التقييم المكتبي، والتي تتضمن مراجعة ملفات المشاركين والتأكد من استيفائها لكل المعايير والشروط المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التقييم الميداني، التي من المقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير الجاري، وتشمل زيارات ميدانية للمرشحين في الفئات المختلفة للتحقق من الممارسات المطبقة على أرض الواقع.

وتتوزع المشاركات المسجلة على الفئات الرئيسية الأربع للجائزة، والتي تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي، وتشمل: جائزة أفضل مزرعة وأفضل عزبة متميزة، وجائزة التقنيات الزراعية، وجائزة المزارع التجارية، وجائزة المزارعة والمربية المتميزة، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني.

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن عدد المشاركات في هذه الدورة يعكس وعياً متزايداً بأهمية التميز الزراعي، ورغبة حقيقية لدى العاملين في القطاع في تطوير ممارساتهم ورفع مستوى الأداء وفق معايير مستدامة وعالمية.

وقالت: إن الجائزة لم تعد مجرد منصة تنافسية، بل أصبحت مساراً متكاملاً للتطوير والتميز وأداة وطنية لإحداث تحول نوعي في القطاع الزراعي، حيث تسهم في توجيه المزارعين والمربين نحو تبني حلول مبتكرة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي وقدرته على دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت أن مرحلتي التقييم المكتبي والميداني تمثلان ركناً أساسياً في ضمان نزاهة الجائزة ومصداقيتها، مؤكدة حرص اللجنة العليا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في عمليات التقييم، بما يضمن اختيار النماذج الأكثر تميزاً وتأثيراً في تطوير القطاع الزراعي.