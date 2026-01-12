اختتام حملة «العين تستاهل» للحفاظ على المظهر العام

اختتمت بلدية مدينة العين حملة المحافظة على المظهر العام «العين تستاهل»، التي نُفذت على مدار سبعة أشهر، بهدف ترسيخ السلوك الحضاري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بجمالية المدينة، انسجاماً مع رؤية مدينة العين مدينة مستدامة ذات جودة حياة عالية.

وحققت الحملة نتائج نوعية عكست فاعلية النهج التشاركي الذي اعتمدته البلدية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها ومبادراتها أكثر من مليون مستفيد، في حين تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية توعوية شملت مناطق مدينة العين المختلفة، بمشاركة 21 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

ونفذت البلدية خلال الحملة 51 مبادرة توعوية ومجتمعية، استهدفت الأحياء السكنية، والمناطق الصناعية، والمزارع والعزب، والمحال التجارية، والمماشي والحدائق العامة، وحققت نسبة رضا عامة بلغت 98 % عن الأساليب التوعوية، إلى جانب انخفاض مخالفات مشوهات المظهر العام بنسبة 36.2 % مقارنة ببداية الحملة.

وقال سالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، إن الحملة مثلت نموذجاً متقدماً في العمل البلدي القائم على الشراكة المجتمعية، معرباً عن شكره وتقديره لأفراد المجتمع كافة، على تفاعلهم الإيجابي، وللشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على دورهم المحوري وتعاونهم الفاعل في إنجاح حملة «العين تستاهل»، مؤكداً أن الحملة لم تكن مجرد فعالية توعوية مرحلية، بل مبادرة استراتيجية هدفت إلى إحداث تغيير سلوكي مستدام لدى أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم أن المحافظة على المظهر العام مسؤولية مشتركة بين البلدية والسكان.