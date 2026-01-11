«طوارئ أبوظبي» يفعّل مركز التنسيق والمتابعة في الظفرة



أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة الظفرة، لتعزيز الجاهزية الميدانية ورفع مستوياتها، في واحدة من أكثر مناطق الإمارة اتساعاً وتنوعاً في طبيعتها الجغرافية والاقتصادية.



يأتي تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة الظفرة ضمن جهود المركز لتعزيز حضوره الميداني في مناطق الإمارة كافة بما يتلاءم وخصوصية كل منطقة ويدعم الاستجابة السريعة والفاعلة لأي حدث طارئ أو أزمة محتملة.



وقال الدكتور عبدالله حمر عين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في المركز : «يعد تفعيل المركز خطوة استراتيجية مهمة نظراً للامتداد الجغرافي والتنوع البيئي اللذين تتمتع بهما هذه المنطقة، إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية ما يستدعي نمطاً خاصاً من الاستعداد والتنسيق.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز الجاهزية للأزمات في كافة مناطق الإمارة وبناء منظومة متطورة ومتكاملة».



ويمثل تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في الظفرة ركيزة إضافية في منظومة إدارة الأزمات لإمارة أبوظبي، ويعكس حرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تطوير بنية استجابة مرنة تراعي خصوصية كل منطقة في الإمارة.