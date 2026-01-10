هزاع بن زايد: رؤية رئيس الدولة ترسيخ الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاعَي الطاقة والمياه في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، وفداً من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التوجهات الاستراتيجية وأولويات وخطط الدائرة في المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة والمياه، وضمان الجاهزية التشغيلية لمواكبة متطلبات النمو السكاني والتنموي في المنطقة، بما يسهم في استدامة الموارد والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال والشركات.

وأكد سموه، أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مشيراً إلى أهمية تبنّي حلول متقدمة في إدارة الخدمات المرتبطة بالطاقة والمياه، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويواكب التحولات التقنية في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأعرب أعضاء وفد دائرة الطاقة في أبوظبي عن تقديرهم دعم سموه وحرصه على متابعة مستجدات المشاريع الاستراتيجية في منطقة العين، مؤكدين التزام الدائرة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة والمياه واستدامتها، بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والمهندس أحمد بالعاجر الرميثي، وكيل الدائرة.