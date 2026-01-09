متحدثون في قمة المليار متابع يدعون إلى صياغة قواسم مشتركة بين هوليوود وصُنّاع المحتوى المحليين

أكد متحدثون في جلسة بعنوان "لماذا سيقضي صنّاع المحتوى المحليون على هوليوود"، أن مراكز صُنّاع المحتوى المحلية تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم، من نيويورك إلى أكرا ودبي، حيث تمزج بين نماذج مساحات العمل المشتركة، وحاضنات الأعمال، والاستوديوهات، والنوادي الاجتماعية لتشكّل مجتمعات نابضة بالحياة.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وخلص المتحدثون، الى أن هوليوود حاليا لم تعد المكان الوحيد أو المهم بمفرده في صناعة المحتوى الذي يقبل عليه أو يرغب به الجمهور، حيث أصبحت أقل أهمية وتأثيراً مما كانت عليه من قبل، داعين في الوقت نفسه إلى الوصول لقواسم مشتركة بين هوليوود وصناع المحتوى.

وأشار جون سافاج الرئيس التنفيذي لشبكة بودكاست أفريقيا، إلى وجود تحول كبير في اقتصاد المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي والبودكاست.

من جانبه، قال برنارد كافوي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في جامبو سبيسز: "المجتمعات هي التي تشكل العملة الأساسية لأي محتوى، وهي سبب نجاحه، فالناس هم من يصنعون الفضاء الرقمي، ويرغبون في الاستفادة من المحتوى الناجح، وبالتالي يقبلون عليه، ما يجعله مصدرا للمال".

من جانبه قال بريت داشيفسكي مؤسس مجتمع اقتصاد المبدعين في مدينة نيويورك: "يمكن إنشاء وصناعة المحتوى دون الحاجة للذهاب إلى هوليوود، المهم توفر الدعم اللازم، وهناك حالات كفاح قمنا بها للوصول الى صناعة منتجاتنا الرقمية".

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.