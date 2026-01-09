قمة المليار متابع.. كريس دو يحدد 3 مبادئ ذهبية لبناء هوية متميزة لصانع المحتوى

حدد كريس دو الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة The Futur، ثلاثة مبادئ أساسية لبناء الشخصية المتميزة لصانع المحتوى، مؤكداً أنه يتوجب على الشخص قبل اتخاذ قرار الدخول في عالم صناعة المحتوى أن يختار دائماً طريق التميز والاختلاف، باعتباره المفتاح الأول للنجاح.

وقال كريس، الذي يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص خلال جلسة بعنوان "كيف تتميز في عالم صاخب"، ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع : لا تتوقع أن يعرفك الجميع وبدلاً من ذلك عليك أن تركز على أن تبني لنفسك شخصية متميزة يعرفك من خلالها الناس، ولبناء هذه الشخصية المتميزة هناك عدد من الأصول أو المبادئ، أولها أن تحدد ما تريده بدقة، لأنك إذا فعلت ذلك ستجد أن الحياة تنظم لك أمورك حتى تحقق ما تريد.

وأضاف: المبدأ الثاني إذا أردت كصانع محتوى أن تتميز، فعليك بالتوجه مباشرة إلى التعامل مع الأسماء الكبيرة في مجال تخصصك.

ثم تطرق كريس إلى المبدأ الثالث من مبادئ التميز، وهو: لكي يعرفك الناس فلابد أولاً أن يعرفوا قصتك لتصل بعدها إلى مفاتيح النجاح والتميز عموماً.

ونوه إلى أهمية امتلاك صانع المحتوى شجاعة امتلاك رأي مستقل مختلف عن الآخرين حتى لو بدا مستغرباً ومنفرداً، وأن يكون هذا الاختلاف ذا معنى وليس لمجرد الاختلاف، ثم الاهتمام بالشكل الجمالي مهما كان المنتج الذي يقدمه صانع المحتوى.