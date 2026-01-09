جيريمي جونسي: اقتصاد صناعة المحتوى مرشح للوصول إلى 500 مليار دولار بحلول 2030

أكد جيريمي جونسي، رائد الأعمال والمستثمر والرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "بيوتيفول ديستينيشنز"، إحدى أكثر المنصات ابتكاراً، والتي تحظى بأكثر من 60 مليون متابع، أن الانتقال من عقلية صانع المحتوى إلى عقلية رائد الأعمال يتطلب رؤية استثمارية بعيدة المدى، وإدارة واعية للمخاطر المالية، محذراً من أن الشهرة الرقمية لا تعني بالضرورة الاستقرار المالي.

واستعرض جونسي في جلسة خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، مسيرته المهنية وكيف تعلم منها الانضباط والعمل الجماعي، والتعامل مع الفشل والشدائد، ثم دخوله عالم ريادة الأعمال في نيويورك، عندما شارك في شركة ناشئة في مرحلة نمو مبكرة، جمعت تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار، وصولاً إلى تأسيس "بيوتيفول ديستينيشنز"، التي بدأت كمنشور واحد على "إنستغرام" عام 2012، إلى أن تطورت لتصل اليوم إلى نحو 60 مليون متابع حول العالم.

وتحدث عن اقتصاد المبدعين، فقال: نحن نعيش أفضل وقت في التاريخ لنكون صناع محتوى، لكن في الوقت نفسه نحن أمام واحدة من أكثر البيئات تنافسية على الإطلاق.

ولفت إلى تقديرات صادرة عن مؤسسات مالية كبرى، من بينها "غولدمان ساكس"، تشير إلى أن اقتصاد صناعة المحتوى قد يصل إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، إضافة إلى إعلان مجموعة "WPP" أن ما يصل إلى 50% من الإنفاق الإعلاني العالمي يتجه تدريجياً نحو صناع المحتوى.

وحذر من أن غالبية صناع المحتوى يعتمدون على دخل متقلب وغير منتظم، وقال: الكثير من المبدعين يضعون 100% من ثرواتهم وعائداتهم المالية في مصدر واحد، وعندما يتوقفون عن العمل يتوقف الدخل بالكامل.

وأضاف: أنت كصانع محتوى مدير نفسك ومدير تسويقك ومدير أعمالك، وكل هذا الضغط يجعل الدخل غير قابل للتنبؤ، وهو خطر حقيقي إذا لم يتم التخطيط له، محذراً من الانجراف وراء قرارات استثمارية تقليدية وعلى رأسها الاستثمار في العقارات.

وأوضح أن العقارات كانت خياراً جيداً لجيل آبائنا، لكنها ليست بالضرورة الخيار الأفضل للمبدعين اليوم، لأن البنوك لا تمنح صناع المحتوى شروطاً ميسرة، كما أن السيولة تكون محدودة، والمخاطر أعلى.

ودعا إلى الانتباه من مخاطر الاعتماد على بعض المستشارين الماليين مرتفعي التكلفة، قائلاً: رسوم 1% أو 2% قد تبدو بسيطة، لكنها على مدى عشر سنوات قد تعني خسارة مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.

ودعا جونسي صناع المحتوى إلى تبني استراتيجيات استثمارية تقوم على التنويع والسيولة، والاستثمار طويل الأمد في أدوات منخفضة التكلفة، إلى جانب تخصيص جزء من رأس المال لفرص نمو مدروسة، مؤكداً: إذا كنت صانع محتوى جيداً، وتملك هامش ربح مرتفعاً، فإن الأهم هو تحويل هذا الدخل إلى استثمارات ذكية تحمي مستقبلك.

وتطرق إلى الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي أسفرت عن إطلاق "أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز"، أول أكاديمية عالمية متخصصة في صناعة محتوى السفر والسياحة، بهدف تمكين المبدعين وبناء مسارات مهنية مستدامة لهم.

وأكد جونسي أن النجاح الحقيقي في اقتصاد صناعة المحتوى لا يقاس بعدد المتابعين فقط، بل بقدرة المبدع على تحويل الإبداع إلى أصل استثماري مستدام، قائلاً: اللعب على المدى الطويل هو ما يصنع الفارق، ومن يفكر بهذه العقلية اليوم، سيحمي نفسه ومستقبله في صناعة تتغير بسرعة غير مسبوقة.