قمة المليار متابع .. جيريمي بواسونيه: 80 % لا يصدقون ما يرونه على الإنترنت

كشف جيريمي بواسونيه، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التسويق بالذكاء الاصطناعي "فافيكون" عن نتائج استطلاع أجرته منصته على عينة عشوائية، أظهرت أن 80% من الأشخاص لا يصدقون ما يرونه على الإنترنت، مشيراً إلى أن الإفراط في توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي يواجه أزمة ثقة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف تميز صناع المحتوى وسط عالم من محتوى الذكاء الاصطناعي الرديء؟" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

ولفت بواسونيه إلى أن العديد من المنصات الرقمية أصبحت تبث أخباراً مزيفة تبدو حقيقية، مؤكداً أن الاستطلاع كشف أن 30% فقط من المشاركين تمكنوا من التمييز بين الحقيقي والمزيف.

وأشار إلى أن نظرية المؤامرة في الأخبار والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد حديث عابر، بل أصبحت ممارسة شائعة، حيث تم الكشف مؤخراً عن حساب يمتلك مليوني متابع، لكنه ليس شخصاً حقيقياً، بل نتاج الذكاء الاصطناعي.

وحول الإشكالات التي أوجدها الذكاء الاصطناعي، بين جيريمي بواسونيه أن إعداد فيديو بالذكاء الاصطناعي يستغرق خمس دقائق، بينما إنتاج الفيديو الحقيقي يحتاج وقتاً طويلاً، مؤكداً أن العديد من المستخدمين اعتادوا على المحتوى الرديء.

وأضاف جيريمي بواسونيه: "يمكننا تزييف أي شيء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشروط والأحكام، لكن لا يمكننا تزييف الإنسان، فهو يعتمد على توجهات لا تكذب. لذلك، لتقييم صانع محتوى فعلياً، يجب مراقبة توجهه ومصداقيته".

وأشار إلى أن منصته قامت بتطوير تطبيقات خاصة لكشف التزييف وتقييم صانعي المحتوى.

