محمد بن راشد: صناعة المحتوى رسالة ومسؤولية نصنع بها فرص الاقتصاد ونغير من خلالها مستقبلنا للأفضل

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات قمة المليار متابع التي يشارك فيها 30 ألف صانع محتوى.. نرحب بهم في دولة الإمارات.. ونقول لهم.. صناعة المحتوى رسالة ومسؤولية.. صناعة نحرك بها مجتمعاتنا نحو الأفضل.. ونلهم من خلالها الأجيال.. ونصنع بها فرص الاقتصاد.. ونغير من خلالها مستقبلنا للأفضل" .