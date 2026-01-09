طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها

جنوبية شرقية – شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 06:45 و الجزرالأول عند الساعة 11:59 والجزر الثاني عند الساعة 23:45.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:35

و الجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزرالثاني عند الساعة 19:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 75 35

دبي 24 16 80 35

الشارقة 24 13 80 35

عجمان 24 17 80 40

أم القيوين 24 13 80 40

رأس الخيمة 25 12 85 35

الفجيرة 23 18 80 40

العـين 24 14 80 30

ليوا 26 11 85 30

الرويس 23 13 80 40

السلع 23 13 80 35

دلـمـا 21 18 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 22 18 80 55

أبو موسى 22 18 70 55