قرقاش: الموقف السياسي والإعلامي للإمارات تجاه التطورات في اليمن يُحسب للقيادة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة أن الموقف السياسي الحكيم، والإعلامي الثابت والمنضبط لدولة الإمارات تجاه التطورات الأخيرة في اليمن، يُحسب للقيادة والمؤسسات الإماراتية، مضيفا أن الأزمات والتحديات تأتي وترحل، ويبقى ثبات الموقف وحكمة الدولة.

