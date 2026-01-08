الإمارات ترخص 5 مراكز تدريب متخصصة في الطائرات بدون طيار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ترخيص 5 مراكز تدريب متخصصة في استخدام الطائرات بدون طيار، في إطار جهودها لتطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى العاملين في قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تنظيم وتطوير البرامج التدريبية الفنية والإدارية المرتبطة بالطائرات بدون طيار، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، ويعكس التزام الهيئة بأعلى معايير السلامة.

وتشمل المراكز كلاً من: فيرسا آيروسبيس، وإكسبوننت للتجارة الإلكترونية دي دبليو سي، وار سي جي لتجارة الطائرات اللاسلكية، وصقور الإمارات للطيران، وفالكون اي درونز لخدمات التخطيط والتصوير الجوي.

وقد مُنحت الشهادات بعد استيفاء المراكز جميع المتطلبات وفق اللوائح الصادرة من الهيئة في مجالات سلامة الطيران وتشغيل أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS).

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني: «ترخيص هذه المراكز الخمسة يعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الطائرات بدون طيار وتأهيلها لمواكبة أحدث التطورات التقنية في القطاع، وهذا الإنجاز يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في الابتكار الجوي ويعزز السلامة والجودة».