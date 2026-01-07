«الاتحادية للضرائب» تطلق مبادرة «لَبِّيه» لدعم كبار المواطنين وتسهيل إجراءاتهم الضريبية





أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «لَبِّيه» لتقديم حزمة من الدعم والتسهيلات المخصصة للمتعاملين من كبار المواطنين، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم الضريبية بسهولة ودقة، وفي بيئة تراعي احتياجاتهم وتعزز جودة تجربتهم.

وأوضحت الهيئة أن خدمات المبادرة تقدم عبر مراكز الاتصال ومكاتب دعم دافعي الضرائب، بما يضمن مساندة الخاضعين للضريبة والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة وكفاءة، وفي إطار يشجع على الامتثال الطوعي ويحد من التحديات التي قد تواجه هذه الفئة.

وأكدت الهيئة أنه تم تصميم المبادرة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار المواطنين، في انسجام مع استراتيجيتها لتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة الحياة وترسيخ مفاهيم الرعاية الاجتماعية المستدامة.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «أطلقت الهيئة مبادرة «لَبِّيه» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل مستويات الرعاية لكبار المواطنين، ودعمهم باعتبارهم مكوناً أساسياً وفاعلاً في المجتمع، وتقديراً لعطائهم ودورهم في خدمة الوطن ونهضته في مختلف المجالات».

وأضاف: «نهدف من خلال المبادرة إلى توفير حلول ضريبية مبتكرة تسهل حصول كبار المواطنين على خدمات الهيئة بآليات تتسم بالوضوح والسرعة والخصوصية، مع تقليل الجهد المبذول خلال رحلة إنجاز المعاملات. كما توفر المبادرة مساراً مبسطاً ومباشراً للأفراد الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الإجراءات الضريبية، إلى جانب تقديم الإرشاد والدعم اللازمين بما يضمن تجربة تعامل مريحة ومرضية».

وشدد البستاني على حرص الهيئة على ترسيخ بيئة ضريبية تراعي خصوصية كبار المواطنين وتعزز رفاهيتهم، ضمن رؤية مستقبلية للرعاية المجتمعية تقوم على تطوير نماذج خدمية مبتكرة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة وفاعلية، وبما يضمن لهم أفضل مستويات جودة الحياة.

وبينت الهيئة أن مبادرة «لَبِّيه» توفر مجموعة من المزايا التي تسهل الامتثال الضريبي، من بينها خدمة «الخط المباشر» التي يخصص فيها فريق مختص من مكتب دعم دافعي الضرائب للرد على استفسارات كبار المواطنين ومتابعة طلباتهم بسرعة وسلاسة، إضافة إلى إعطائهم أولوية عبر مركز الاتصال التابع للهيئة.

كما تشمل المبادرة خدمة «المسار السريع» في مراكز دعم دافعي الضرائب، والتي تتيح أولوية معالجة الطلبات والمعاملات، وتقديم إرشادات ضريبية مبسطة ومتكاملة مع ضمان سرعة الإنجاز ومراعاة الخصوصية الكاملة للمتعاملين.

وأضافت الهيئة أن المبادرة تتضمن خدمات إلكترونية داعمة، من بينها إتاحة الوصول إلى المستندات إلكترونياً والاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة المراكز، إلى جانب تنظيم فعاليات وبرامج توعية مخصصة لكبار المواطنين، تشمل ورش عمل وجلسات تعريفية باستخدام أدوات وأساليب توعية مناسبة لتعزيز الوعي الضريبي وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التشريعات والإجراءات الضريبية.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتقديم خدمات شاملة تراعي مختلف فئات المجتمع، وتعزز ثقة المتعاملين، وتدعم تحقيق الاستدامة في منظومة العمل الضريبي بالدولة.