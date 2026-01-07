أبرز صناع محتوى الرياضة والألعاب عالميا يشاركون في نسخة "قمة المليار متابع" الرابعة

تستضيف النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري تحت شعار "المحتوى الهادف"، نخبة من أنجح صناع المحتوى المبدعين والمؤثرين العالميين في مجالات الرياضة والألعاب، لإثراء فعالياتها.

ويستعرض صناع المحتوى المبدعون في مجالات الرياضة والألعاب، أمام جمهور قمة المليار المتابع، التي تعقد في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل)، خبراتهم وتجاربهم، خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، بما يثري صناعة المحتوى ويجيب عن تساؤلات الحضور، ويطرح آخر ما توصلت إليه تقنيات صناعة المحتوى التي تواكب التحولات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي.

وتضم قائمة أهم صناع المحتوى المتخصصين بالألعاب المشاركين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، بريستون أرسيمنت، مؤسس قناة بريستون بلايز، قناة اليوتيوب المتخصصة بالألعاب، مع أكثر من 80 مليون متابع، والتي تمزج بين ألعاب الفيديو والتحديات، والمحتوى الواقعي، ويستعرض خلال مشاركته، أساليب تشكيل مستقبل صناعة الترفيه الرقمي، وبريانا أرسيمنت، إحدى أكثر صانعات المحتوى نجاحاً على يوتيوب، مع أكثر من 30 مليون متابع، والتي تشتهر بفيديوهاتها التي تحث على الإبداع والإيجابية، وتتحدث خلال القمة عن تمكين الجيل القادم من صناع المحتوى الموهوبين من تحقيق النجاح.

ويشارك صانع المحتوى ورائد الأعمال، أحمد النشيط، أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة المحتوى الرقمي الترفيهي وألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، والذي يتابعه أكثر من 12 مليون متابع على منصات التواصل المختلفة، خبراته مع ملايين المتابعين، ويستعرض إبداعاته في استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى ترفيهي هادف ومبتكر في الرياضات والألعاب الإلكترونية، والثقافة الرقمية، وكينيجرا ديون، رائدة الأعمال وصانعة المحتوى التي يتابعها أكثر من 14 مليون متابع على منصات التواصل، ولديها اهتمام خاص بالمحتوى الترفيهي الموجه لأفراد العائلة.

ويشارك من صناع محتوى الألعاب أيضاً، رضا الوهابي، الذي يحظى بأكثر من 8 ملايين متابع في أنحاء الوطن العربي، ويتميز بتحويل الأفكار إلى عروض قائمة على التحديات التي تمزج بين الترفيه والواقع.، وأيمن عز، صانع المحتوى المعروف، والذي يتابعه أكثر من 5 ملايين متابع عبر منصات التواصل ويحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وديكس روك، صانع المحتوى الذي يحظى بأكثر من 3.6 ملايين متابع على يوتيوب، والذي يستعرض خبراته في تحويل الاهتمام والشغف إلى مشاريع ناجحة، وهودسون ماتر، صانع المحتوى ومؤسس "NextWave Media" الذي يحظى بأكثر من 3 ملايين متابع، ويساعد العلامات التجارية وصناع المحتوى الموهوبين على تنمية تأثيرهم على يوتيوب.

وفي فئة صناع المحتوى الرياضي، يشارك لاعب الكرة الأسطوري، بريو فيرديناند، الذي توج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد قبل اعتزاله اللعب، وإطلاق شركته الخاصة للإعلام الرقمي New" Era Ingenious"، حيث يتابعه أكثر من 27 مليون شخص عبر قنواته المختلفة، وحققت مقابلاته مع نجوم الرياضة مثل كريستيانو رونالدو ملايين المشاهدات، وبشار عربي، صانع المحتوى ومؤسس قناة يوتيوب رياضية تقدم محتوى جذاباً متخصصاً بكرة القدم، ويتابعه نحو 21 مليون متابع، ولديه تعاون مع العديد من كبريات العلامات التجارية الرياضية.

وينضم إلى المشاركين في القمة جون نيليس، صانع المحتوى في المملكة المتحدة المتخصص بكرة القدم، ولديه أكثر من 15 مليون متابع، وقد نال المحتوى الذي أنشأه إعجاب المشجعين من أنحاء العالم، وحقق أكثر من 3 مليارات مشاهدة، وصانع محتوى كرة القدم الشهير أسامة ناصر، الذي يشتهر باسم "OussiFooty" ويحظى بأكثر من 10 ملايين متابع، وحقق محتواه أكثر من 4 مليارات مشاهدة، ويعتبر نفسه صلة الوصل بين المشجعين ولاعبي كرة القدم، خاصة وأنه يعمل مع أشهر اللاعبين في العالم، أمثال ميسي ونيمار ومبابي، ويقدم تجارب لا يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر على يوتيوب، بالإضافة إلى صانعي المحتوى تايو كيمورا، وليزا زيموتس، واللذين يحظى كل منهما بأكثر من 6 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وصانعي المحتوى لاتيجو أديشولا و إيان شافير.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، وأكثر من 150 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من أنحاء العالم.