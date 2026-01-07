70 شركة صغيرة ومتوسطة تشارك في "سوق المبدعين" بقمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، عن استحداث "سوق المبدعين" وهي منصات خاصة لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.

وتعتبر المنصات الجديدة مساحة للعرض وتقديم الرؤى والأفكار، وتشكل مساهمة مؤثرة من النسخة الرابعة لتقديم الإضافة النوعية في نقل اقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق جديدة، وفتح المجال أمام صناع المحتوى الجدد للاطلاع على إنجازات حققها مؤثرون من المنطقة والعالم للارتقاء بأعمالهم على صعيدي الانتشار والمردود المادي.

وتضم المنصات شركات ناشئة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، حيث توفر أجنحة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها، بهدف إبرام صفقات أو الحصول على الدعم لتأسيس وجود لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيف المنصات أكثر من 70 جناحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي أسّسها صُنّاع محتوى ونجحوا في الانتقال إلى عالم الأعمال.

ويحظى سوق المبدعين برعاية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن استحداث منصات عرض لشركات صناعة المحتوى في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع يجسد التزام القمة بنهج التطوير المستمر في فعالياتها وبرامجها منذ إطلاق دورتها الأولى، ويعكس حرصها على توفير البيئة النموذجية لترسيخ موقعها حدثاً عالمياً فريداً لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتزويد المؤثرين وصناع المحتوى بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم وتشجيع الشركات الناشئة في هذا القطاع على توسيع انتشارها وحضورها في العالم الرقمي والصناعة الإبداعية.

وقالت: "نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى إثراء النسخة الرابعة، وتعزيز مكانة قمة المليار متابع كمصدر إلهام للمؤثرين الجدد في المنطقة والعالم، وتشجيع أصحاب الطموح على الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى، والاستفادة من الأفكار وأساليب العمل التي اتبعتها شركات صغيرة ومتوسطة وحققت من خلالها إنجازات متتالية، وأثبتت أن الطرق مفتوحة أمام رواد الأعمال لتحقيق ما يصبون إليه من تميز وتأثير ونمو مستدام".

ومن أجنحة الشركات الناشئة: Fade Fit, Karen Wazen, By Mina AlSheikhly, SquatWolf, Nafas, Beautiful Destinations, Social Cash, Press Play, Lomina, Imvent Studios, Iguana, Outfit Alliance, Mbank, Alternative Vision, Arc Management, RuFilms, Destream, MILDX, TripleP, Mifu, MIIM Creative, MoonTech, Nixope, Recrd, Disconnect, Scriptlaunch, CollectiveArtists, Money Secrets, Browney, Cinefilms, KLiq, XO, IAmUniverse, Sprouht, Phlur, Influency Match, Global PR House, SayAI, Qoruz, Madar Media Services, Yonutz, SpaceTrain, ARMAF, Influencer,Socialect, VUZ, Skynet X Solutions, New Digital Solutions, CredibilityX, Dawrati, AE Coin, Think Smart Hub, Arabeasy,Qahwa BLK، وغيرها.

وتتيح المنصات مساحة واسعة لصناع المحتوى المبدعين ورواد الأعمال من المؤثرين من أجل تقديم الأفكار واستعراض التجارب بما يلهم صناع المحتوى الجدد والشركات الناشئة على تعزيز حضورها في مجال صناعة المحتوى، كما يمثل تخصيص منصة لكل رائد أعمال، فرصة لتوثيق التواصل والتعاون بين هؤلاء الرواد والراغبين في دخول هذا القطاع الواعد.

وتعد هذه المنصات بوابة رئيسية خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، لعرض الأفكار والمنتجات والخدمات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات وترسيخ التعاون بين العاملين في اقتصاد صناعة المحتوى، وإبرام صفقات نوعية مع المهتمين والشركات المتخصصة في هذا المجال.